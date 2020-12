Bellanova a Bruxelles, slitta vertice Conte-Renzi. “Sua presenza decisiva per battaglia su Recovery fund” (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic – slitta l’incontro chiave per la verifica di governo tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il premier Giuseppe Conte, fissato per le 13 di oggi. Il vertice è stato rimandato perché la capodelegazione di Iv Teresa Bellanova è a Bruxelles. Come è noto, dall’esito del vertice dipendono le sorti del governo giallofucsia. Renzi infatti vuole che Conte faccia un dietro front su tutta la linea nella gestione dei miliardi Ue del Recovery fund. Il leader di Iv è contrario sia all’impostazione della cabina di regia sia alla task force di manager. E se il premier non tornerà sui suoi passi, Renzi staccherà la spina. La Bellanova è a Bruxelles, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic –l’incontro chiave per la verifica di governo tra il leader di Italia Viva Matteoe il premier Giuseppe, fissato per le 13 di oggi. Ilè stato rimandato perché la capodelegazione di Iv Teresaè a. Come è noto, dall’esito deldipendono le sorti del governo giallofucsia.infatti vuole chefaccia un dietro front su tutta la linea nella gestione dei miliardi Ue del. Il leader di Iv è contrario sia all’impostazione della cabina di regia sia alla task force di manager. E se il premier non tornerà sui suoi passi,staccherà la spina. Laè a, ...

