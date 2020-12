Vaccinazione obbligatoria, la prospetta Sileri: “Ci penseremo in un caso” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Secondo Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, la Vaccinazione obbligatoria anti virus potrebbe essere una eventualità in futuro. Alla trasmissione ‘Agorà‘ su Rai 3, Pierpaolo Sileri parla di possibilità di “Vaccinazione obbligatoria. Cosa che potrebbe verificarsi con solo una minima parte di popolazione che si sottoporrà al ritrovato, quando sarà disponibile”. Il 48enne chirurgo ed esponente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Secondo Pierpaolo, viceministro della Salute, laanti virus potrebbe essere una eventualità in futuro. Alla trasmissione ‘Agorà‘ su Rai 3, Pierpaoloparla di possibilità di “. Cosa che potrebbe verificarsi con solo una minima parte di popolazione che si sottoporrà al ritrovato, quando sarà disponibile”. Il 48enne chirurgo ed esponente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

