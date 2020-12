Simone Inzaghi: “Affrontare il Bayern Monaco sarà uno stimolo” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha presentato la sfida col Benevento di domani in conferenza stampa. sarà emozionante sfidare mio fratello. Proveremo a fare la miglior partita possibile e poi ci abbracceremo: sarà una grande soddisfazione per i nostri genitori e i nostri figli. Entrambi veniamo da due sconfitte immeritate sul campo, ma chiaramente cercheremo di fare meglio e migliorare la classifica. Avremo qualche assenza, tra squalificati e infortuni, ma andrà in campo la miglior formazione possibile. La Champions ci ha portato via tante energie, ma abbiamo tempo per recuperare. Affrontare i campioni d’Europa deve essere uno stimolo e un motivo di crescita. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020), allenatore della Lazio, ha presentato la sfida col Benevento di domani in conferenza stampa.emozionante sfidare mio fratello. Proveremo a fare la miglior partita possibile e poi ci abbracceremo:una grande soddisfazione per i nostri genitori e i nostri figli. Entrambi veniamo da due sconfitte immeritate sul campo, ma chiaramente cercheremo di fare meglio e migliorare la classifica. Avremo qualche assenza, tra squalificati e infortuni, ma andrà in campo la miglior formazione possibile. La Champions ci ha portato via tante energie, ma abbiamo tempo per recuperare. Affrontare i campioni d’Europa deve essere uno stimolo e un motivo di crescita. L'articolo ilNapolista.

GoalItalia : Da Simone Inzaghi a Simone Inzaghi ? La #Lazio è agli ottavi di Champions 20 anni dopo ?? - napolista : Simone Inzaghi: “Affrontare il Bayern Monaco sarà uno stimolo” L’allenatore della Lazio in conferenza: “Sarà emozio… - IoNascoQui : Verso Benevento – Lazio: niente conferenza stampa per Simone Inzaghi che intervenendo ai microfoni di LSC ha presen… - sportli26181512 : Lazio-Bayern Monaco in Champions League: le curiosità post sorteggio degli ottavi: Sfida tanto affascinante quanto… - Italpress : Simone Inzaghi “Emozionante avere mio fratello come avversario” -