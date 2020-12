Morto Mick Innes, l’attore star della soap Home and Away (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un altro lutto nelle serie televisive: dopo una lunga malattia è . La star di Home And Away Mick Innes è Morto all’età di 67 anni dopo una battaglia con una malattia polmonare. l’attore neozelandese, che interpretava Rod nella soap australiana, è Morto nelle scorse ore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un altro lutto nelle serie televisive: dopo una lunga malattia è . LadiAndall’età di 67 anni dopo una battaglia con una malattia polmonare.neozelandese, che interpretava Rod nellaaustraliana, ènelle scorse ore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

yanez_2006 : @speranza58 @lageloni @MicK_ele tu hai detto dall'articolo che dovevano partire a metà dicembre. ti ho risposto già… - MicK_ele : @Fabopolis @NickRub @Forchielli Non ti scomodare, ma grazie eh, è solo che domani purtroppo sono morto, a volte cap… - MicK_ele : Dite a quelli che non han capito nulla quando si diceva che ogni morto di covid aveva perso in media 10 anni di vit… - ilpazinglese : @TerreImpervie Premesso che per me il miglior rapper è un rapper morto, osservo che è il destino di tutti questi ri… - sebavettels : Mamma mia Marzipan se fai qualche cagata l'anno prossimo contro Mick secondo me ti trovano morto in un fosso ?? -