Malgioglio fa piangere Giulia Salemi Il web insorge | “Tante comari al GF Vip”

Cristiano Malgioglio fa piangere Giulia Salemi contro cui si scaglia anche Dayane Mello per un gioco. Il web insorge: "Tante comari al GF Vip". Giulia Salemi piange e crolla nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Tutta colpa di un rimprovero di Cristiano Malgioglio e di una discussione con Dayane Mello per un gioco.

CHENBAE45959461 : RT @ellixaliah: Raga io impazzisco per Tommaso ma devo dire che da “amico” di Giulia mi aspettavo che stesse un po’ di più al suo fianco, s… - ellixaliah : Raga io impazzisco per Tommaso ma devo dire che da “amico” di Giulia mi aspettavo che stesse un po’ di più al suo f… - bohboh24 : Dayane se mi nomini Giulia mi scadi tanto, mancavo poco e quella di metteva a piangere. Il mio odio per malgioglio… - blackestheaart : Malgioglio che chiede se si è parlato del momento con Tommaso fuori visto che si è messo pure a piangere.. A… - effylifestyle : @IlCavdelTrash Non gli danno niente da fare né da bere, grazie che la gente scoppia a piangere e fa incazzare Malgioglio ?? -