Luca Zaia: «A Treviso centro transennato, è vomitevole». In Veneto oggi 2.829 positivi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Zaia è allibito e amareggiato di fronte alla ressa per gli acquisti, impermeabile al timore del Covid: «Ho visto uno spettacolo immondo: nonostante la crisi, il collasso della... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 dicembre 2020)è allibito e amareggiato di fronte alla ressa per gli acquisti, impermeabile al timore del Covid: «Ho visto uno spettacolo immondo: nonostante la crisi, il collasso della...

GILIOLADEBORTOL : Luca Zaia in diretta oggi. Pressione sugli ospedali. Assembramenti per shopping e aperitivi: «Spettacolo immondo».… - Jardinlesmots : RT @GiovanniAgost20: A me Luca Zaia non dispiace. Fra le tante teste di legno che trascurano il pensiero è uno che riflette e decide. Perci… - GiovanniAgost20 : A me Luca Zaia non dispiace. Fra le tante teste di legno che trascurano il pensiero è uno che riflette e decide. Pe… - EK43120191 : @incazzatae Faccia a faccia Amadeus Visto da lontano Luca Zaia. - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: '#Treviso, 80mila abitanti e 50mila in giro: costretti a chiudere. La gente non ha più paura di morire': #coronavirus… -