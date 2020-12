Llorente via da Napoli: «Sampdoria in vantaggio sulla Fiorentina» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il giornalista Raimondi ha fatto il punto sul futuro di Fernando Llorente: l’attaccante del Napoli piace a Sampdoria e Fiorentina Claudio Raimondi, giornalista di Sport Mediaset, ha fatto il punto sul futuro di Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo, in uscita dal Napoli, è un obiettivo della Sampdoria in vista della sessione invernale di calciomercato. Per tutte le notizie su Sampdoria vai su sampnews24 «Lo vuole fortemente Ranieri. Ma attenzione alla Fiorentina che si sta inserendo. Un testa a testa, ma la Sampdoria resta in vantaggio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il giornalista Raimondi ha fatto il punto sul futuro di Fernando: l’attaccante delpiace aClaudio Raimondi, giornalista di Sport Mediaset, ha fatto il punto sul futuro di Fernando. L’attaccante spagnolo, in uscita dal, è un obiettivo dellain vista della sessione invernale di calciomercato. Per tutte le notizie suvai su sampnews24 «Lo vuole fortemente Ranieri. Ma attenzione allache si sta inserendo. Un testa a testa, ma laresta in». Leggi su Calcionews24.com

