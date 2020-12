Le ultime sull’infortunio di Neymar | l’esito dei primi accertamenti

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 14 dicembre 2020) L’infortunio dipreoccupa e non poco. La serata di ieri è stata veramente da dimenticare per il Psg, il club francese ha perso nel match casalingo contro il Lione ed in più ha dovuto fare i conti con il problema del calciatore brasiliano. L’ex Barcellona è stato colpito violentemente alla caviglia da Thiago Mendes e ha lasciato il campo in barella ed in lacrime. Nella giornata di oggi è stato sottoposto aiche hanno confermato una distorsione alla caviglia sinistra: rientrerà nel 2021, l’obiettivo è recuperare per la Supercoppa di Francia del 13 gennaio contro il Marsiglia. L’infortunio di, il padre è furioso Su Instagram il padre diè stato durissimo. “Abbiamo enfatizzato tanto questo eccesso di violenza! Perché non fermarlo subito, al primo fallo? Perché ...