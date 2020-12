L’amoregrande

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 14 dicembre 2020) L’amore grande Di Vincenzo Calafiore 15 Dicembre 2020 Udine Ci sono situazioni di attesa, nel quotidiano divenire, durante le quali è come se le singole esistenze rimanessero sospese, in attesa di qualcuno, di qualcosa, di un approdo felice o semplicemente sicuro, di un arrivo alla nuova meta nella corsa terrena al traguardo incerto. Non è vita, è semmai una sorta di attività – vicaria – meglio identificabile come “ una vice vita “, c’è, o ci sarebbe anche un tempo, un tempo che giudica, ma purtroppo anche questo invecchia molto velocemente oggi. Questo oggi pregno di solitudini, individuali solitudini, sempre dello stesso colore, monocromatico, un qualcosa che non cambia mai di tonalità, quando va via, lascia quel senso di sgomento che si prova nel sopraggiungere di un evento minaccioso. A salvarci è l’amore! Quell’amore intimo e prezioso, privo di inutili ...