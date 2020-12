INTERVISTA – Fabbiano | “I mesi di stop mi hanno fatto riflettere | voglio tornare al 100%”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Thomasè un tennista italiano, dunque in attività. Questo prologo è necessario per introdurre la situazione relativa all’atleta pugliese, il quale aveva deciso di ‘dire basta’ all’attività agonistica nel periodo post-lockdown. Dopo il frangente di stand-by consapevole,ha scelto di continuare a lottare tra i campi di tutto il mondo, al fine di ricercare e trovare nuove sensazioni, gioie e dolori che solo il tennis può regalare. Il direttore Alessandro Nizegorodcew hato il tennista nativo di San Giorgio Ionico, quest’ultimo entusiasta di poter raccontare i propri progetti futuri.ha primordialmente esplicato le motivazioni della drastica scelta di fermarsi: “Dopo averduedi allenamento post-lockdown, sono sceso in campo a Todi e a ...