Insulti social al figlio di Briatore Lui lo difende | «Tu sei solo un cog…ne»

Mettilo a dieta, basta pastasciutta, è obeso. Un commento a una foto di Flavio Briatore col figlio Falco Nathan, di 10 anni, ha irritato non poco l'imprenditore che ha replicato: "Non è obeso, ma tu sei un cog…ne". Non si tratta della prima volta che Briatore deve in prima persona replicare a commenti poco gentili nei confronti del figlio preso di mira dagli hater. L'ultima volta un utente aveva commentato sempre una foto di padre e figlio insieme osservando che Falco è un "nome ignorante". Il ragazzo è nato nel 2010 dall'unione tra Briatore ed Elisabetta Gregoraci. A fine novembre il padre aveva postato alcuni immagini del figlio che aveva portato con sé in vacanza a Dubai. "Guardo mio figlio e mi sorprendo… improvvisamente Falco non ...

