Il fratello Francesco: 'Antonio, te ne sei andato e adesso mi sento un sopravvissuto' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Quando mi hanno telefonato per dirmi della morte di mio fratello Antonio , ho provato un senso profondo di solitudine, di sconforto. Mi sono sentito un sopravvissuto. Sono l'unico rimasto di quattro ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 14 dicembre 2020) Quando mi hanno telefonato per dirmi della morte di mio, ho provato un senso profondo di solitudine, di sconforto. Mi sono sentito un. Sono l'unico rimasto di quattro ...

Ale13847 : @PierpaoloGroup Da notare che Francesco è Matilde hanno fatto schifo dicendo delle cose orrende, ed Enock capo ship… - blvckrc : RT @magicawaitsforu: Francesco: per me Tommaso deve vincere il Grande Fratello. URLALO A TUTTO IL MONDO URLALO ?? #gfvip #verissimo - zazoomblog : Francesco Chiofalo smentisce Selvaggia Roma: «bugia pazzesca» al Grande Fratello Vip - #Francesco #Chiofalo… - tuttopuntotv : Francesco Chiofalo smentisce Selvaggia Roma: «bugia pazzesca» al Grande Fratello Vip? #gfvip #grandefratellovip… - aurora26010 : RT @noemi29223769: Su questo hashtag state parlando più di live non è la d’urso che del grande fratello. E poi le ossessionate di Francesco… -