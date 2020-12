Gresini prosegue in MotoGP ma senza Aprilia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 14 dicembre 2020) L’indovrà andare avantiilRacing. Oggi, con un comunicato stampa, il team guidato da Faustoannuncia che proseguirà da solo l’avventura nella classe regina,più l’appoggio ufficiale della casa veneta. La squadra ha rinnovato l’accordo con la Dorna per cinque anni, passando allo status di Team Indipendente. Ulteriori dettagli sulla nuova operazione saranno annunciati in seguito. “Siamo felici di annunciare questo accordo con IRTA che ci vedrà inper cinque anni a partire dal 2022“, affermanel comunicato. “Non rappresenteremo più l’ufficiale, continueremo il nostro percorso come Team Indipendente, e lo faremo con altrettanta voglia e dedizione. C’è tantissimo ...