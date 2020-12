Federica Panicucci non ce la fa più | lo sfogo colpisce i fan

Leggi su chenews

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Una puntata molto complicata quella andata in onda oggi di Mattino 5, al punto chesi è lasciata andare a unoin diretta. Da settimane ormai, la seconda parte di Mattino 5 è dedicata al Caso Genovese e ai vari drammatici risvolti presi dall’intera vicenda. Alberto Genovese è stato accusato di stupro da una ragazza di 18 anni che, con la sua denuncia, ha acceso i riflettori su una serie di feste dai risvolti drammatici. Il vaso di Pandora una volta aperto ha mostrato un mondo fatto di festini a base di droga, alcool ed eccessi che hanno lasciato l’opinione pubblica completamente senza parole. Proprio per questo lae la sua squadra hanno deciso di accantonare i temi più leggeri per dedicarsi alla questione. LEGGI ANCHE>>>Mattino 5, la frase choc dell’ospite ...