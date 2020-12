Com’è andata l’edizione in streaming di Miss Italia 2020 (ha vinto Martina Sambucini) (Di lunedì 14 dicembre 2020) l’edizione di Miss Italia 2020 è sfuggita al conteggio dell’auditel, ma ha mostrato i numeri dello streaming sulla sua pagina Facebook e sul suo canale YouTube. Non si può di certo dire che l’edizione sia stata memorabile, anzi. La pandemia ha costretto il concorso di bellezza più famoso del Paese a rifugiarsi in una diretta streaming (evitando così il palcoscenico televisivo, prima monopolio Rai, poi diventato affare di La7) che non ha dato i frutti sperati. LEGGI ANCHE > Chi è Carolina Stramare, la prima Miss Italia scelta interamente dal televoto Miss Italia 2020, Com’è andato lo streaming Su Facebook, infatti, il video delle oltre 2 ore e mezza ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 dicembre 2020)diè sfuggita al conteggio dell’auditel, ma ha mostrato i numeri dellosulla sua pagina Facebook e sul suo canale YouTube. Non si può di certo dire chesia stata memorabile, anzi. La pandemia ha costretto il concorso di bellezza più famoso del Paese a rifugiarsi in una diretta(evitando così il palcoscenico televisivo, prima monopolio Rai, poi diventato affare di La7) che non ha dato i frutti sperati. LEGGI ANCHE > Chi è Carolina Stramare, la primascelta interamente dal televotoandato loSu Facebook, infatti, il video delle oltre 2 ore e mezza ...

reportrai3 : Un ingegnere, Report e il Politecnico di Torino entrano in relazione e creano un ecosistema che dà vita a un proget… - reportrai3 : Siamo in onda! #Report su @RaiTre e @RaiPlay - borghi_claudio : Interessante Marattin nel dibattito a Radio Radicale dove esalta il MES per gli ottimi risultati in Grecia (non c'… - monica_perico : RT @reportrai3: Siamo in onda! #Report su @RaiTre e @RaiPlay - lightbloods : la sto leggendo ora proprio ora è giuro che sono andata a rivedermi il photoshoot più volte perché yes ita him nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è andata : “Il Premio Minerva 2020 è un riconoscimento per la nostra azienda impegnata nella politica di diversity inclusion†Yahoo Notizie