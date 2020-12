Chiara Ferragni, la borsa per lo shopping vale una fortuna: cifra a sei zeri (Di lunedì 14 dicembre 2020) Chiara Ferragni è una del influencer più seguite del momento. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere molti scatti della sua quotidianità. Di recente ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire il web. Ecco i dettagli. Chiara Ferragni e la borsa per lo shopping Chiara Ferragni si sta dedicando allo shopping natalizio per le L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 dicembre 2020)è una del influencer più seguite del momento. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere molti scatti della sua quotidianità. Di recente ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire il web. Ecco i dettagli.e laper losi sta dedicando allonatalizio per le L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

berlusconi : Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato… - VanityFairIt : Alcuni hanno fatto sognare, altri piangere, c’è chi ha dato speranza, chi è stato d’esempio e chi ci ha reso orgogl… - VanityFairIt : Essere istituzionali e simpatici, essere la «miccia» per raggiungere obiettivi concreti. L’anno di Chiara Ferragni… - justholdclaudia : Mi piacerebbe che Chiara Ferragni sponsorizzasse più capi di abbigliamento sostenibili, realizzate in ecopelle per… - camilla_staff : frame-frames: Dalla schiuma della birra a Chiara Ferragni, Fedez... -