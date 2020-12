Terrorismo, l’Ue rafforza il Fondo sicurezza interna e rivede le norme per il web (Di domenica 13 dicembre 2020) Lotta al Terrorismo. Garantire che l’Unione europea disponga di un elevato livello di sicurezza è l’obiettivo principale del Fondo sicurezza interna rafforzato (ISF). Il suo budget di 1,931 miliardi di euro per il 2021-2027 “dovrebbe servire a prevenire e combattere il Terrorismo e la radicalizzazione, la criminalità grave e organizzata e la criminalità informatica, nonché per assistere e proteggere le vittime. I co-legislatori hanno convenuto che dovrebbe anche contribuire alla preparazione e alla gestione di “incidenti, rischi e crisi di sicurezza”. Una nota del Parlamento Europeo annuncia una nuova legge per combattere la diffusione dei contenuti terroristici online. ARTICOLO Attentati terroristici: una lunga scia di sangue segna l’Europa da oltre ... Leggi su urbanpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Lotta al. Garantire che l’Unione europea disponga di un elevato livello diè l’obiettivo principale delto (ISF). Il suo budget di 1,931 miliardi di euro per il 2021-2027 “dovrebbe servire a prevenire e combattere ile la radicalizzazione, la criminalità grave e organizzata e la criminalità informatica, nonché per assistere e proteggere le vittime. I co-legislatori hanno convenuto che dovrebbe anche contribuire alla preparazione e alla gestione di “incidenti, rischi e crisi di”. Una nota del Parlamento Europeo annuncia una nuova legge per combattere la diffusione dei contenuti terroristici online. ARTICOLO Attentati terroristici: una lunga scia di sangue segna l’Europa da oltre ...

