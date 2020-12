Sampdoria, Ranieri: “Che peccato oggi, avevamo fatto una bella partita a Napoli” (Di domenica 13 dicembre 2020) Nella prima del campionato nello stadio dedicato alla memoria di Diego Armando Maradona la Sampdoria dura un tempo, qualcosa in più. In rimonta vince il Napoli 2-1. La vince Gattuso, i suoi cambi e la maggiore qualità della panchina partenopea. I gol di Jankto al 20' del primo tempo, poi nella ripresa entrambi di testa segnano Lozano e Petagna. Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha analizzato la sconfitta con il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona: "Mi dispiace molto perdere così, è stato un vero peccato buttare via la vittoria dopo aver fatto una bella partita. Uscire senza punti da Napoli dopo aver creato tante occasioni e mi dispiace tantissimo perdere così. Dovevamo essere più cinici e precisi sull'1-0. Con i cambi di Gattuso è cambiata l'inerzia ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) Nella prima del campionato nello stadio dedicato alla memoria di Diego Armando Maradona ladura un tempo, qualcosa in più. In rimonta vince il Napoli 2-1. La vince Gattuso, i suoi cambi e la maggiore qualità della panchina partenopea. I gol di Jankto al 20' del primo tempo, poi nella ripresa entrambi di testa segnano Lozano e Petagna. Il tecnico dellaClaudioha analizzato la sconfitta con il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona: "Mi dispiace molto perdere così, è stato un verobuttare via la vittoria dopo averuna. Uscire senza punti da Napoli dopo aver creato tante occasioni e mi dispiace tantissimo perdere così. Dovevamo essere più cinici e precisi sull'1-0. Con i cambi di Gattuso è cambiata l'inerzia ...

