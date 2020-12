Pensioni, dall’Inps arriva la sberla: scatta la multa. Ecco che cosa devono fare i contribuenti (Di domenica 13 dicembre 2020) arriva il regalo di Natale dell’Inps. Guai in arrivo per i pensionati, disoccupati e cassintegrati: c’è un errore che fa scattare la multa. Come si legge su ItaliaOggi, sono 620mila le certificazioni uniche fiscali emesse dall’Inps. E poi corrette dopo la loro consegna ai pensionati e ai percettori di indennità pagate dall’Istituto. Di queste, 128mila sono state inviate con una lettera «per consentire il corretto adempimento di eventuali ulteriori obblighi dichiarativi». Saranno in tanti quelli costretti a ripresentare entro i primi 3 mesi del 2021 la propria certificazione unica, pur avendo usufruito di quella precompilata fornita dalla Agenzia delle Entrate. L’Inps in questi giorni sta inviando la nuova certificazione per il 2020 che annulla quella precedente e la sostituisce. Ecco ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 dicembre 2020)il regalo di Natale dell’Inps. Guai in arrivo per i pensionati, disoccupati e cassintegrati: c’è un errore che fare la. Come si legge su ItaliaOggi, sono 620mila le certificazioni uniche fiscali emesse. E poi corrette dopo la loro consegna ai pensionati e ai percettori di indennità pagate dall’Istituto. Di queste, 128mila sono state inviate con una lettera «per consentire il corretto adempimento di eventuali ulteriori obblighi dichiarativi». Saranno in tanti quelli costretti a ripresentare entro i primi 3 mesi del 2021 la propria certificazione unica, pur avendo usufruito di quella precompilata fornita dalla Agenzia delle Entrate. L’Inps in questi giorni sta inviando la nuova certificazione per il 2020 che annulla quella precedente e la sostituisce....

