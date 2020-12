Milan, Pioli: "Pari di carattere e cuore, spiace per gli stop di Gabbia e Bennacer. Con Ibra siamo più forti" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il tecnico rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Parma di questa sera. Leggi su 90min (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il tecnico rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Parma di questa sera.

MatteoPedrosi : Oggi leggevo che il Milan sarebbe in testa perché “fortunato”. Siamo sicuri? Fortunatissimo: due incroci dei pali n… - AntoVitiello : Le vittorie che pesano di più nel corso di un campionato. #Pioli a Sky: 'Queste sono le gare più difficili, prima v… - Davide_zeta_ : RT @gippu1: Il #Milan di Pioli diventa la PRIMA squadra della storia della serie A a segnare almeno due gol in tutte le prime undici giorna… - _magnopaolo_ : @massimo_macs @_enz29 Ma cosa volete aspettare. Lo sapete anche voi che siete i favoriti, insieme alla juve, per vi… - Simo_Tosc : RT @gippu1: Il #Milan di Pioli diventa la PRIMA squadra della storia della serie A a segnare almeno due gol in tutte le prime undici giorna… -