LIVE – Bisceglie-Catanzaro 1-1, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 13 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Bisceglie-Catanzaro, match valido per la quindicesima giornata di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da tre sconfitte nelle ultime cinque gare, vogliono provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione; mentre i calabresi, quarti in classifica, arrivando da tre vittorie negli ultimi cinque incontri e sono determinati a proseguire la loro rincorsa al vertice. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 13 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Bisceglie-Catanzaro 1-1 (Cittadino 12?, Di Massimo 38?) 46?- Inizia il secondo tempo 45?- Fine primo tempo! squadre negli spogliatoi sul punteggio di ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Ladi, match valido per la quindicesima giornata di. I padroni di casa, reduci da tre sconfitte nelle ultime cinque gare, vogliono provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione; mentre i calabresi, quarti in classifica, arrivando da tre vittorie negli ultimi cinque incontri e sono determinati a proseguire la loro rincorsa al vertice. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 13 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-1 (Cittadino 12?, Di Massimo 38?) 46?- Inizia il secondo tempo 45?- Fine primo tempo! squadre negli spogliatoi sul punteggio di ...

