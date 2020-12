Giuseppe Conte: chi è la moglie del premier. La vita privata (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo il voto del 4 marzo 2018 e le consultazioni al Quirinale dalla parvenza interminabile, finalmente gli incontri tra Lega Nord e Movimento 5 stelle hanno emesso la sentenza: sulla proposta da presentare al Presidente Mattarella figura il nome di Giuseppe Conte. Non riveste ancora, in via ufficiale, la carica di presidente del Consiglio; eppure la curiosità sulla vita di Conte è sempre più affamata e non risparmia, ovviamente, la figura che più gli sarà accanto: la moglie. Chi è Giuseppe Conte? Ha 54 anni ed è originario di un paese in provincia di Foggia, Volturara Appula. Giuseppe Conte nasce nel 1964. La famiglia vi si trasferisce da Cerignola, nel 1967, approdando però dapprima a San Giovanni Rotondo. Il padre Nicola ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo il voto del 4 marzo 2018 e le consultazioni al Quirinale dalla parvenza interminabile, finalmente gli incontri tra Lega Nord e Movimento 5 stelle hanno emesso la sentenza: sulla proposta da presentare al Presidente Mattarella figura il nome di. Non riveste ancora, in via ufficiale, la carica di presidente del Consiglio; eppure la curiosità sulladiè sempre più affamata e non risparmia, ovviamente, la figura che più gli sarà accanto: la. Chi è? Ha 54 anni ed è originario di un paese in provincia di Foggia, Volturara Appula.nasce nel 1964. La famiglia vi si trasferisce da Cerignola, nel 1967, approdando però dapprima a San Giovanni Rotondo. Il padre Nicola ...

