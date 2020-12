Giulia Salemi crolla al Grande Fratello Vip: “Non sono la numero uno per nessuno” (Di domenica 13 dicembre 2020) L’uscita di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip ha parecchio scosso Giulia Salemi che la scorsa notte è crollata nello sconforto fra le braccia di Pierpaolo Pretelli. “Selvaggia l’avrei voluta con me, mi affeziono le persone, sono più affezionata io agli altri di quanto gli altri lo siano a me. Ma è così anche nella vita reale. Anche con Tommaso e Giacomo ad esempio, sono molto più presa io di loro che loro di me, sempre io che li cerco, io che faccio la battuta io che li assecondo, sono stanca. Ho voglia che siano anche gli altri a venir da me”. E ancora: “Voi avete tutti affetti, fidanzati, amici, figli, cani, gatti io al di fuori di mio padre e mia madre che non si parlano perché si odiano e mia nonna, non ho nessuno. Ho un milione di persone, ... Leggi su biccy (Di domenica 13 dicembre 2020) L’uscita di Selvaggia Roma alVip ha parecchio scossoche la scorsa notte èta nello sconforto fra le braccia di Pierpaolo Pretelli. “Selvaggia l’avrei voluta con me, mi affeziono le persone,più affezionata io agli altri di quanto gli altri lo siano a me. Ma è così anche nella vita reale. Anche con Tommaso e Giacomo ad esempio,molto più presa io di loro che loro di me, sempre io che li cerco, io che faccio la battuta io che li assecondo,stanca. Ho voglia che siano anche gli altri a venir da me”. E ancora: “Voi avete tutti affetti, fidanzati, amici, figli, cani, gatti io al di fuori di mio padre e mia madre che non si parlano perché si odiano e mia nonna, non ho nessuno. Ho un milione di persone, ...

