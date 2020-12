Giulia De Lellis risponde alla polemiche sulle idee-regalo per le “brave donne” (Di domenica 13 dicembre 2020) Giulia De Lellis è tornata in queste ore al centro dell’attenzione mediatica, per aver risposto a tono alle ultime polemiche mediatiche che l’hanno coinvolta negli ultimi giorni e tacciata di “sessismo” e “arcaismo”. Le critiche lanciate dagli internauti all’esperta di tendenze sono seguite ad alcuni consigli per gli acquisti natalizi dispensati da Giulietta tra le Instagram stories, in cui, parlando agli uomini, l’influencer ha in particolare consigliato cosa regalare alle donne che si siano comportate bene. Dichiarazioni, quest’ultime, che hanno fatto storcere il naso a molti internauti e hanno scatenato diverse contestazioni. Ai contestatori, però, non è tardata ad arrivare la risposta dell’influencer, che ha ridimensionato il suo discorso “incriminato”, spiegandone il senso. Uomini e donne, Giulia De ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 13 dicembre 2020)Deè tornata in queste ore al centro dell’attenzione mediatica, per aver risposto a tono alle ultimemediatiche che l’hanno coinvolta negli ultimi giorni e tacciata di “sessismo” e “arcaismo”. Le critiche lanciate dagli internauti all’esperta di tendenze sono seguite ad alcuni consigli per gli acquisti natalizi dispensati da Giulietta tra le Instagram stories, in cui, parlando agli uomini, l’influencer ha in particolare consigliato cosa regalare alle donne che si siano comportate bene. Dichiarazioni, quest’ultime, che hanno fatto storcere il naso a molti internauti e hanno scatenato diverse contestazioni. Ai contestatori, però, non è tardata ad arrivare la risposta dell’influencer, che ha ridimensionato il suo discorso “incriminato”, spiegandone il senso. Uomini e donne,De ...

