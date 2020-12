Covid, Sardegna: screening di massa rileva 9 positivi nel comune di Bitti (Di domenica 13 dicembre 2020) L’operazione di screening di massa dopo l’alluvione di novembre, caldeggiata dal presidente della Regione Sardegna Solinas, è partita dal comune di Bitti. Bitti, screening di massa dopo alluvione: 9 positivi su 1000 test rapidi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 13 dicembre 2020) L’operazione dididopo l’alluvione di novembre, caldeggiata dal presidente della RegioneSolinas, è partita daldididopo alluvione: 9su 1000 test rapidi su Notizie.it.

ritadv100 : RT @Agricolturabio1: #Suelli ?????? Il punto della situazione. - UnioneSarda : #Sardegna - Crisi e #COVID?19 tagliano il prezzo degli agnelli, i pastori: 'Troppo basso' - straditeresa : RT @Agricolturabio1: #Suelli ?????? Il punto della situazione. - AnnaRagosta : RT @Agricolturabio1: #Suelli ?????? Il punto della situazione. - GLK43558207 : @MassimGiannini Ma lei il covid come lo ha preso? In discoteca in Sardegna? O conducendo la solita vita di ogni san… -