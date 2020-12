Covid, la terza ondata ci sarà? e quando: ecco la previsione di Galli (Di domenica 13 dicembre 2020) Alfie Borromeo “Siamo ancora a 18mila casi giornalieri, sono moltissimi: una base per la terza ondata molto elevata”. Lo ha detto Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, in una intervista a Il Messaggero in cui ha spiegato la logica dei divieti agli spostamenti previsti per il 25 e 26 dicembre e per il 1 gennaio. La situazione attuale è molto differente da quella che precedette le vacanze estive e la riapertura delle discoteche: “Continuiamo ad avere, in questi giorni, – ha detto – una quantità di persone con il virus che circolano sicuramente elevata. La riapertura delle Regioni, con questi presupposti, ha delle connotazioni che giustificano i timori dell’Istituto superiore di sanità”. Più che di terza ondata secondo Galli si dovrebbe parlare di ... Leggi su improntaunika (Di domenica 13 dicembre 2020) Alfie Borromeo “Siamo ancora a 18mila casi giornalieri, sono moltissimi: una base per lamolto elevata”. Lo ha detto Massimo, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, in una intervista a Il Messaggero in cui ha spiegato la logica dei divieti agli spostamenti previsti per il 25 e 26 dicembre e per il 1 gennaio. La situazione attuale è molto differente da quella che precedette le vacanze estive e la riapertura delle discoteche: “Continuiamo ad avere, in questi giorni, – ha detto – una quantità di persone con il virus che circolano sicuramente elevata. La riapertura delle Regioni, con questi presupposti, ha delle connotazioni che giustificano i timori dell’Istituto superiore di sanità”. Più che disecondosi dovrebbe parlare di ...

