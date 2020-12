Coronavirus | Gino Strada | «Vedo un Paese superficiale che non rispetta i morti La pandemia? Non ne usciremo prima di 2-3 anni»

Leggi su open.online

(Di domenica 13 dicembre 2020) «Sono preoccupato per quello che potrà succedere a gennaio o febbraio quando si vedranno le conseguenze degli atteggiamenti avuti durante il periodo natalizio.unperché si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di. Questo non viene considerato con il dovuto rispetto e la dovuta attenzione». Così, il fondatore di Emergency chiamato dal governo a risollevare le sorti della sanità in Calabria. Parlando delladiha detto: «Non nedi 2-3, la responsabilità di ognuno è fondamentale». «Persi è smantellata la sanità pubblica» «Penso sia pericolosa non tanto la corsa al ...