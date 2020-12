Conte e i miracoli di Cragno. Verstappen in trionfo ad Abu Dhabi. Le news (Di domenica 13 dicembre 2020) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gasport 13 dicembre 2020 (modifica il 13 dicembre 2020 - 18:03) Leggi su gazzetta (Di domenica 13 dicembre 2020) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gasport 13 dicembre 2020 (modifica il 13 dicembre 2020 - 18:03)

sportli26181512 : Conte e i 'miracoli' di Cragno. Verstappen in trionfo ad Abu Dhabi. Le news: Conte e i 'miracoli' di Cragno. Versta… - InterCM16 : #Conte:”Un allenatore dovrebbe essere preoccupato quando la squadra non crea. Se crei ma la squadra non concretizza… - mask1956 : @tino_conte Molto spesso i telecronisti oggi chiamano grandi parate anche quando il tiro va a sbattere contro il po… - mauriziocanetta : I miracoli accadono di domenica: un cambio di Conte al 46esimo. Dentro Hakimi. #amala - QCuore : Aldilà dei miracoli di Cragno i nostri giocatori un paio di gol se li sono cagati e li nostro portiere prova a para… -