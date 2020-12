Chi è Kam Cahayadi, in arte Eki, vincitore di All Together Now? (Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco chi è Kam Cahayadi, in arte Eki, vincitore di All Together Now 2020, talent show andato in onda su Canale 5 Sabato 12 dicembre 2020, si è conclusa la terza edizione di All Together Now-La musica è cambiata, che ha visto vincitore l’indonesiano Kam Cahayadi, in arte Eki. Quest’ultimo ha battuto Dalila, arrivata seconda e il terzo classificato Savio Vurchio. Nato a Giacarta nel 1987, Eki ha trascorso la sua infanzia assieme a suo fratello e alle sue quattro sorelle. Dopo la prematura scomparsa di sua madre, suo padre cadde in depressione e sua sorella iniziò a lavorare precocemente per mantenere la famiglia. Eki ha sempre avuto una forte passione per il canto, grazie alla quale ha sempre contato. Si è poi ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco chi è Kam, inEki,di All2020, talent show andato in onda su Canale 5 Sabato 12 dicembre 2020, si è conclusa la terza edizione di All-La musica è cambiata, che ha vistol’indonesiano Kam, inEki. Quest’ultimo ha battuto Dalila, arrivata seconda e il terzo classificato Savio Vurchio. Nato a Giacarta nel 1987, Eki ha trascorso la sua infanzia assieme a suo fratello e alle sue quattro sorelle. Dopo la prematura scomparsa di sua madre, suo padre cadde in depressione e sua sorella iniziò a lavorare precocemente per mantenere la famiglia. Eki ha sempre avuto una forte passione per il canto, grazie alla quale ha sempre contato. Si è poi ...

