Calcio, Serie A 2020-2021: l’Inter vince in rimonta 3-1 contro il Cagliari. Decisivi Barella, D’Ambrosio e Lukaku (Di domenica 13 dicembre 2020) Vittoria in rimonta dell’Inter che alla Sardegna Arena supera 3-1 il Cagliari. Una gara per lunghi tratti molto equilibrata nella quale i nerazzurri hanno lottato con grande grinta, piegando la resistenza dei ragazzi di Di Francesco solo nel finale. La squadra allenata da Conte sale così al secondo posto nella classifica di Serie A con 24 punti a 2 lunghezze dai cugini rossoneri. Avvio aggressivo dell’Inter che al 10? si fa pericolosa con il solito Lukaku che si libera in area e calcia di sinistro, Cragno si fa trovare pronto. Al 24? è il cileno Sanchez a rendersi pericoloso con un colpo di testa da distanza ravvicinata, non proprio la specialità della casa, che finisce sopra la traversa. Al 41?, però, il Cagliari passa in vantaggio con Sottil che esibisce tutta la sua ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Vittoria indelche alla Sardegna Arena supera 3-1 il. Una gara per lunghi tratti molto equilibrata nella quale i nerazzurri hanno lottato con grande grinta, piegando la resistenza dei ragazzi di Di Francesco solo nel finale. La squadra allenata da Conte sale così al secondo posto nella classifica diA con 24 punti a 2 lunghezze dai cugini rossoneri. Avvio aggressivo delche al 10? si fa pericolosa con il solitoche si libera in area e calcia di sinistro, Cragno si fa trovare pronto. Al 24? è il cileno Sanchez a rendersi pericoloso con un colpo di testa da distanza ravvicinata, non proprio la specialità della casa, che finisce sopra la traversa. Al 41?, però, ilpassa in vantaggio con Sottil che esibisce tutta la sua ...

