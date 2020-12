Vaccino AstraZeneca: “Pronti in 24 ore, serve solo l’ok dell’Ema” (Di sabato 12 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Onofrio Palombella ha aggiunto che con il commissario Domenico Arcuri è stato definito un timing: “Dalla seconda metà di gennaio il primo quantitativo di Vaccino e le 40 milioni di dosi“. Secondo il manager, in questa fase di emergenza, in cui il tempo “è una variabile assolutamente dipendente, ovviamente si è privilegiata la disponibilità immediata, quindi avremo delle fiale multi-dose già diluite e pronte all’uso”. Si tratta di fiale da “10 somministrazioni l’una e gestibili da 2-8 gradi, esattamente come il Vaccino dell’influenza”, ha aggiunto Palombella. Le fiale per tutta Europa verranno preparate in Italia, e poi attraverso la catena di distribuzione della DHL saranno portate all’hub di Pratica di Mare. Una volta lì, saranno distribuite in quota parte alle Regioni, ha concluso il coordinatore della task force vaccini ... Leggi su improntaunika (Di sabato 12 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Onofrio Palombella ha aggiunto che con il commissario Domenico Arcuri è stato definito un timing: “Dalla seconda metà di gennaio il primo quantitativo die le 40 milioni di dosi“. Secondo il manager, in questa fase di emergenza, in cui il tempo “è una variabile assolutamente dipendente, ovviamente si è privilegiata la disponibilità immediata, quindi avremo delle fiale multi-dose già diluite e pronte all’uso”. Si tratta di fiale da “10 somministrazioni l’una e gestibili da 2-8 gradi, esattamente come ildell’influenza”, ha aggiunto Palombella. Le fiale per tutta Europa verranno preparate in Italia, e poi attraverso la catena di distribuzione della DHL saranno portate all’hub di Pratica di Mare. Una volta lì, saranno distribuite in quota parte alle Regioni, ha concluso il coordinatore della task force vaccini ...

