Sony sta preparando un nuovo State of Play per l' inizio del 2021? L' insider Dusk Golem lancia il rumor

I Game Awards 2020 sono stati ricchi di annunci e reveal, ma sono in tanti ad essersi lamentati delle "grandi assenze": il presunto remake di Metal Gear Solid/Silent Hill, Resident Evil Village, Elden Ring, Zelda Breath of the Wild 2, eccetera...sono solo alcuni dei titoli che i videogiocatori speravano di vedere, per chiudere l'anno in bellezza. Naturalmente, esiste la possibilità che questi reveal importanti siano stati destinati a ben altri eventi, come i Direct di Nintendo e gli State of Play di Sony, palcoscenici dove le aziende console-owner hanno pieni poteri di gestione e direzione per massimizzare l'hype. A proposito di hype, AestheticGamer, il noto insider noto come Dusk Golem, specializzato in rumor legati a Capcom e Resident Evil, potrebbe aver rivelato ...

L'insider Dusk Golem sostiene che Sony potrebbe avere un nuovo State of Play in cantiere per i primi mesi del 2021, con Resident Evil 8 come possibile protagonista.

PS5, il futuro del gaming secondo Sony: la recensione

Ci hanno fatto capire, entrambi, quanta potenzialità ha PS5 e in generale quanto potenziale abbia questa next-gen. In conclusione. PS5 è esattamente ciò che doveva essere: una macchina da gaming pensa ...

