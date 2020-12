Simona uccisa dal marito, è la sessantanovesima donna nel 2020 (Di sabato 12 dicembre 2020) Simona Porceddu è stata uccisa a Novilara dal marito che poi si è suicidato: è la vittima numero 69 del 2020, molti sono uxoricidi L’omicidio di Simona Porceddu e il susseguente suicidio del marito, Chouaye Mourad, a Novilara (alle porte di Pesaro) hanno sconvolto tutta la comunità locale. Ma il triste conteggio dei femminicidi aggiunge L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 12 dicembre 2020)Porceddu è stataa Novilara dalche poi si è suicidato: è la vittima numero 69 del, molti sono uxoricidi L’omicidio diPorceddu e il susseguente suicidio del, Chouaye Mourad, a Novilara (alle porte di Pesaro) hanno sconvolto tutta la comunità locale. Ma il triste conteggio dei femminicidi aggiunge L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.che.it

tizianossong : RT @tripps42: A Pesaro Simona Porceddu è stata uccisa per mano del marito, 15 giorni dopo la sua uscita di prigione per reati di violenza.… - FabioCard4 : RT @tripps42: A Pesaro Simona Porceddu è stata uccisa per mano del marito, 15 giorni dopo la sua uscita di prigione per reati di violenza.… - AVRILand1D : RT @tripps42: A Pesaro Simona Porceddu è stata uccisa per mano del marito, 15 giorni dopo la sua uscita di prigione per reati di violenza.… - frantumami : RT @tripps42: A Pesaro Simona Porceddu è stata uccisa per mano del marito, 15 giorni dopo la sua uscita di prigione per reati di violenza.… - Michelaarancino : RT @tripps42: A Pesaro Simona Porceddu è stata uccisa per mano del marito, 15 giorni dopo la sua uscita di prigione per reati di violenza.… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona uccisa Simona uccisa dal marito, è la sessantanovesima donna nel 2020 CheDonna.it Simona uccisa dal marito, è la sessantanovesima donna nel 2020

Simona Porceddu è stata uccisa a Novilara dal marito che poi si è suicidato: è la vittima numero 69 del 2020, molti sono uxoricidi ...

Buona condotta e torna libero: il marocchino sgozza la moglie

Un uomo di origine marocchina ha sgozzato a Pesaro la moglie con un coltello dopo essere uscito di carcere per buona condotta.

Simona Porceddu è stata uccisa a Novilara dal marito che poi si è suicidato: è la vittima numero 69 del 2020, molti sono uxoricidi ...Un uomo di origine marocchina ha sgozzato a Pesaro la moglie con un coltello dopo essere uscito di carcere per buona condotta.