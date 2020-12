Sampdoria | Quagliarella renderà omaggio a Maradona | i dettagli

(Di sabato 12 dicembre 2020) Fabioseguirà l’esempio di Bruno Conti e andrà ai Quartieri Spagnoli per renderea Diego ArmandoSecondo quanto riferito da Repubblica, Fabioseguirà l’esempio di Bruno Conti e andrà ai Quartieri Spagnoli per renderea Diego Armando. Il capitano della, insieme al presidente Massimo Ferrero, si recherà davanti al murale di via De Deo. Leggi su Calcionews24.com

Fabio Quagliarella seguirà l'esempio di Bruno Conti e andrà ai Quartieri Spagnoli per rendere omaggio a Diego Armando Maradona ...Come ha fatto qualche settimana fa Bruno Conti, per la Roma, oggi anche il bomber della Sampdoria, Fabio Quagliarella andrà ai Quartieri Spagnoli per rendere omaggio a Maradona davanti al murale di vi ...