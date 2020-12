Salvatore Esposito, Genny di Gomorra: irriconoscibile in ‘Fargo 4’ (Di sabato 12 dicembre 2020) Un irriconoscibile Salvatore Esposito lo ritroviamo nella Serie Tv americana ‘Fargo 4’ Salvatore Esposito irriconoscibile nel ruolo di Gaetano FaddaLo abbiamo conosciuto ed amato nel ruolo di Gennaro Savastano, tra i protagonisti della serie TV Gomorra targata Sky. Serie che ha riscontrato immediatamente un enorme successo, è andata in onda per la prima volta nel 2014 ed è tutt’ora ancora in produzione. Disseminata, la serie, di personaggi amati ed altri molto odiati, Genny è sicuramente il personaggio che ha avuto l’evoluzione più significativa di tutte. Interpretato da Salvatore Esposito, l’attore ha raggiunto una fama di carattere mondiale. Lo vediamo infatti oggi impegnato con le ... Leggi su altranotizia (Di sabato 12 dicembre 2020) Unlo ritroviamo nella Serie Tv americana4’nel ruolo di Gaetano FaddaLo abbiamo conosciuto ed amato nel ruolo di Gennaro Savastano, tra i protagonisti della serie TVtargata Sky. Serie che ha riscontrato immediatamente un enorme successo, è andata in onda per la prima volta nel 2014 ed è tutt’ora ancora in produzione. Disseminata, la serie, di personaggi amati ed altri molto odiati,è sicuramente il personaggio che ha avuto l’evoluzione più significativa di tutte. Interpretato da, l’attore ha raggiunto una fama di carattere mondiale. Lo vediamo infatti oggi impegnato con le ...

turbobuonista : Sono arrivato a metà di Fargo 4. Si fa guardare ma, nonostante l'inizio mi avesse entusiasmato, per ora non è al li… - babycheneso : @surrevnder Andando a compilare l’autocertificazione per un selfie con salvatore esposito ???? - fdrc_86 : @TataChips86 Questa stagione a me sta piacendo. Lei e Salvatore Esposito sono i personaggi migliori! - Antonio98854326 : Cambiano i volti e i corpi degli attori, ma quelli originali rimangono per come sono anzi L'attore deve fare adegua… - anupgrg_ : RT @SamardzicFlair: Salvatore Esposito vs Bari | Modern regista (Part 1/2) -

