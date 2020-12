Quando Toninelli toglieva il ‘merito’ dei porti chiusi a Salvini | VIDEO (Di sabato 12 dicembre 2020) I giudici valuteranno se c’è stato reato, se si sia trattato di una decisione collegiale da parte del governo Conte-1 e di chi siano state le eventuali responsabilità. In attesa di un pronunciamento, oggi a Catania è andata in scena l’audizione dell’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli che, però, ha detto – rispondendo alle domande dell’avvocato Giulia Bongiorno, legale in difesa di Matteo Salvini – di non ricordare di aver firmato alcuni documenti relativi al blocco dello sbarco dei migranti dalla nave Gregoretti. Peccato che nel maggio del 2019, davanti alle telecamere, rivendicava il suo ruolo fondamentale (insieme a Giuseppe Conte) nei provvedimenti presi dall’allora esecutivo gialloverde sui migranti. Se Toninelli non ricorda, le sue dichiarazioni ricordano molto meglio. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 12 dicembre 2020) I giudici valuteranno se c’è stato reato, se si sia trattato di una decisione collegiale da parte del governo Conte-1 e di chi siano state le eventuali responsabilità. In attesa di un pronunciamento, oggi a Catania è andata in scena l’audizione dell’ex ministro delle Infrastrutture e dei TrasDaniloche, però, ha detto – rispondendo alle domande dell’avvocato Giulia Bongiorno, legale in difesa di Matteo– di non ricordare di aver firmato alcuni documenti relativi al blocco dello sbarco dei migranti dalla nave Gregoretti. Peccato che nel maggio del 2019, davanti alle telecamere, rivendicava il suo ruolo fondamentale (insieme a Giuseppe Conte) nei provvedimenti presi dall’allora esecutivo gialloverde sui migranti. Senon ricorda, le sue dichiarazioni ricordano molto meglio. LEGGI ANCHE ...

