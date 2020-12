Natale: un quarto degli italiani non farà regali (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Covid e l incertezza della durata della pandemia pesa ovviamente sui regali di Natale , con oltre un quarto della popolazione che non li acquister . E quanto emerge da un indagine della ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Covid e l incertezza della durata della pandemia pesa ovviamente suidi, con oltre undella popolazione che non li acquister . E quanto emerge da un indagine della ...

il_brigante07 : RT @benq_antonio: Confcommercio: a #Natale un quarto degli italiani non farà regali il prossimo trimestre #Gualtieri certifichera' sicura… - benq_antonio : Confcommercio: a #Natale un quarto degli italiani non farà regali il prossimo trimestre #Gualtieri certifichera'… - ultimenotizie : Il Covid e l'incertezza della durata della pandemia pesa ovviamente sui regali di Natale, con oltre un quarto della… - anna30048679 : RT @MediasetTgcom24: Confcommercio: a Natale un quarto degli italiani non farà regali #coronavirusitalia - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Natale: Confcommercio, un quarto italiani non farà regali -

Ultime Notizie dalla rete : Natale quarto Quarto, il paese diviso in tre Comuni: a Natale e Capodanno vietato attraversare la strada La Stampa Un quarto della popolazione non acquisterà i regali di Natale

Il Covid e l'incertezza della durata della pandemia pesa ovviamente sui regali di Natale, con oltre un quarto della popolazione che non li acquisterà.

Natale: un quarto degli italiani non farà regali

Natale di magra per gli italiani che quest’anno spenderanno 7,3 miliardi di euro per i regali, il 18% in meno rispetto ai 9 miliardi del 2019.

Il Covid e l'incertezza della durata della pandemia pesa ovviamente sui regali di Natale, con oltre un quarto della popolazione che non li acquisterà.Natale di magra per gli italiani che quest’anno spenderanno 7,3 miliardi di euro per i regali, il 18% in meno rispetto ai 9 miliardi del 2019.