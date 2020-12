LIVE Ginnastica artistica, Europei 2020 in DIRETTA: l’Ucraina vince la finale a squadra. Turchia e Ungheria sul podio. (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani con le Finali di Specialità. 15.35 CLASSIFICA finale. l’Ucraina ha vinto la medaglia d’oro nella gara a squadre con 248.963 punti. Primo titolo della storia per i gialloblù, i quali hanno battuto nettamente la Turchia (244.793) e l’Ungheria (240.393). A seguire Israele (239.028), Bulgaria (236.429) e Austria (235.325). 15.22 Aspettiamo gli ultimi esercizi per il verdetto finale, ma ormai possiamo già dire che l’Ucraina ha vinto la medaglia d’oro davanti alla Turchia. 15.18 Vladyslav Hryko chiude i conti con 13.433 alla sbarra. l’Ucraina ha l’oro al collo. 15.12 Ahmet Onder si ferma a ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani con le Finali di Specialità. 15.35 CLASSIFICAha vinto la medaglia d’oro nella gara a squadre con 248.963 punti. Primo titolo della storia per i gialloblù, i quali hanno battuto nettamente la(244.793) e l’(240.393). A seguire Israele (239.028), Bulgaria (236.429) e Austria (235.325). 15.22 Aspettiamo gli ultimi esercizi per il verdetto, ma ormai possiamo già dire cheha vinto la medaglia d’oro davanti alla. 15.18 Vladyslav Hryko chiude i conti con 13.433 alla sbarra.ha l’oro al collo. 15.12 Ahmet Onder si ferma a ...

