Lamorgese falsa positiva. Ci mancava l'ombra del complotto. La ministra querela: privacy violata

Luciana Lamorgese era una falsa positiva. Un errore nel processare il suo tampone ha creato il panico nel governo circa una settimana fa. Il ministro, che non aveva sintomi, ha fatto un nuovo tampone ed è risultata negativa. 

Luciana Lamorgese presenta una denuncia querela

Una disavventura che tanti italiani hanno sperimentato ma al Viminale quasi si adombra l'idea di un complotto. Infatti la notizia della positività della Lamorgese è stata diffusa dal sito del Tempo.it. E ripresa ovviamente da tutti i siti di informazione. Perché si trattava oggettivamente di una notizia. Ma ora Luciana Lamorgese ha presentato una denuncia-querela per informare la competente Autorità Giudiziaria della grave violazione subita nella sfera della sua privacy.

