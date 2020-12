Grande Fratello Vip, le nomination e i nominati di ieri sera: a rischio 3 concorrenti (Di sabato 12 dicembre 2020) Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 5? Nella puntata di ieri sera, venerdì 11 dicembre 2020, i concorrenti più nominati della serata sono risultati 3: Pierpaolo Pretelli (“fresco fresco” di lite con Elisabetta Gregoraci); Mariateresa Ruta (a sorpresa nominata dopo un periodo piuttosto “tranquillo” da questo punto di vista); Dayane Mello (che in questi giorni potrà anche godersi l’arrivo in Casa dell’amica Samantha De Grenet). Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Dayane, Pierpaolo e Maria Teresa. #GFVIP pic.twitter.com/GDydIzExDe — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 12, 2020 Grande ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 12 dicembre 2020) Chi è inalVip 5? Nella puntata di, venerdì 11 dicembre 2020, ipiùdellata sono risultati 3: Pierpaolo Pretelli (“fresco fresco” di lite con Elisabetta Gregoraci); Mariateresa Ruta (a sorpresa nominata dopo un periodo piuttosto “tranquillo” da questo punto di vista); Dayane Mello (che in questi giorni potrà anche godersi l’arrivo in Casa dell’amica Samantha De Grenet). Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Dayane, Pierpaolo e Maria Teresa. #GFVIP pic.twitter.com/GDydIzExDe —(@) December 12, 2020...

