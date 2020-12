GF Vip, Sonia Lorenzini varca la porta rossa e si scontra con Tommaso Zorzi (Di sabato 12 dicembre 2020) Venerdì 11 dicembre su Canale 5 è andata in onda la venticinquesima puntata del GF Vip 5. Una serata ricca di emozioni e colpi di scena, che ha visto Selvaggia perdere al televoto ed abbandonare tempestivamente la casa. Ma non è tutto, perché, i telespettatori del reality nel corso del nuovo appuntamento hanno assistito all’ingresso in casa di tre nuovi concorrenti. A varcare la porta rossa, dando così inizio alla loro avventura da gieffini, sono stati: Sonia Lorenzini, Filippo Nardi e Samantha De Grenet. Se l’ingresso in casa per Filippo e Samantha è stato apparentemente tranquillo, la stessa cosa non si può dire per Sonia Lorenzini che ha discusso prima con Cristiano Malgioglio e poi con Tommaso Zorzi. Scopriamo qualche dettaglio ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 12 dicembre 2020) Venerdì 11 dicembre su Canale 5 è andata in onda la venticinquesima puntata del GF Vip 5. Una serata ricca di emozioni e colpi di scena, che ha visto Selvaggia perdere al televoto ed abbandonare tempestivamente la casa. Ma non è tutto, perché, i telespettatori del reality nel corso del nuovo appuntamento hanno assistito all’ingresso in casa di tre nuovi concorrenti. Are la, dando così inizio alla loro avventura da gieffini, sono stati:, Filippo Nardi e Samantha De Grenet. Se l’ingresso in casa per Filippo e Samantha è stato apparentemente tranquillo, la stessa cosa non si può dire perche ha discusso prima con Cristiano Malgioglio e poi con. Scopriamo qualche dettaglio ...

“Tu sei venuta qua per rompere i cogli*ni“, – ha replicato Tommaso Zorzi – io ho fatto qui 90 giorni senza mai perdere la calma. Scintille e urla nella Casa del Grande Fratello Vip. Sonia Lorenzini ha ...

Sonia Lorenzini contro Tommaso Zorzi. Le cose sono andate male tra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi già dell’esordio. Sonia mima il gesto di Tommaso. Tommaso dice di non ricordare ma ritiene che sia un ...

