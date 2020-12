GF Vip | scontro frontale tra Tommaso e Sonia Lorenzini | “Brutto gesto contro una donna”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 12 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip le new entry seminano già il panico, facendo reagire duramente ancheZorzi, finora preso dall’uscita burrascosa di Francesco Oppini. A scatenare le ire dell’influencer è, ex tronista di Uomini e Donne ed ex flirt di Eros Ramazzotti entrata nella Casa. La gieffina sembra decisa a seminare zizzania, e dopo la diretta il confronto conè stato durissimo.Zorzi Le cose sono andate male traZorzi già dell’esordio. L’ex tronista è entrata nella Casa facendo uno scherzo a Cristiano Malgioglio, per cui Alfonso Signorini ha poi chiesto l’assistenza di Zorzi. Il gieffino vedendo ...