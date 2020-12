GF Vip, Dayane Mello sbotta contro Selvaggia Roma: “Mi sono spaventata, sei una maleducata” (VIDEO) (Di sabato 12 dicembre 2020) Il risveglio non è stato certamente tra i più tranquilli nella casa del GF Vip. Selvaggia Roma, infatti, si è resa protagonista di uno scherzo nella stanza arancione che ha spaventato molto Dayane Mello. La modella è stata svegliata di soprassalto ed ha dato luogo ad una reazione alquanto furiosa. Dopo diverse ore dal misfatto, la donna si è avvicinata alla coinquilina e gliene ha suonate di santa ragione. Selvaggia, dal canto suo, invece di scusarsi, ha sbottato ulteriormente contro la sua interlocutrice. Vediamo cosa è successo. La furia di Dayane contro Selvaggia Roma Dayane Mello ha attaccato Selvaggia Roma in quanto quest’ultima ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 12 dicembre 2020) Il risveglio non è stato certamente tra i più tranquilli nella casa del GF Vip., infatti, si è resa protagonista di uno scherzo nella stanza arancione che ha spaventato molto. La modella è stata svegliata di soprassalto ed ha dato luogo ad una reazione alquanto furiosa. Dopo diverse ore dal misfatto, la donna si è avvicinata alla coinquilina e gliene ha suonate di santa ragione., dal canto suo, invece di scusarsi, hato ulteriormentela sua interlocutrice. Vediamo cosa è successo. La furia diha attaccatoin quanto quest’ultima ...

