Genoa-Juventus | i convocati di Rolando Maran | out Criscito | Zapata e Zappacosta

(Di sabato 12 dicembre 2020) Nella giornata di domani il, reduce dal pareggio con la Fiorentina, affronterà ladi Andrea Pirlo nel match valevole per l’undicesimo turno del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico del club ligure,, in vista dell’imminente impegno, ha diramato la lista dei 23tra i quali non figurano gli infortunati, Marchetti,; assenti anche Biraschi, Badelj, Cassata, Males e Parigini. Ecco l’elenco completo: Portieri: Paleari, Perin, Zima; Difensori: Bani, Czyborra, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Pellegrini; Centrocampisti: Behrami, Lerager, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Sturaro, Zajc; Attaccanti: Caso, Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. SportFace.