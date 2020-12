Covid, regole per Vigilia e Natale: finestre aperte, stop ai cin-cin e baci, mascherine a tavola (Di sabato 12 dicembre 2020) Sarà un Natale all’insegna delle regole anche tra le mura domestiche per evitare i contagi in famiglia. Poche persone a tavola, brindisi vietati e scambio di regali senza contatti interpersonali. Solo così, assicurano gli esperti, si può impedire al Covid di rovinare le feste. Natale, le regole in casa: niente brindisi, poche persone a tavola L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 12 dicembre 2020) Sarà unall’insegna delleanche tra le mura domestiche per evitare i contagi in famiglia. Poche persone a, brindisi vietati e scambio di regali senza contatti interpersonali. Solo così, assicurano gli esperti, si può impedire aldi rovinare le feste., lein casa: niente brindisi, poche persone aL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

AndreaOrlandosp : Anche oggi più di 800 morti, nonostante questo comincia la corsa della politica (tutta) a chi “ammorbidisce” di più… - nzingaretti : In 24 ore quasi 1000 persone sono morte a causa del #Covid. Negli ultimi 15 giorni oltre 10.000. Rifletta chi non c… - marattin : Così come il mondo post seconda guerra mondiale fu preparato a conflitto ancora in corso, così dobbiamo pensare ora… - SabriBenetazzo : @mariateresacip La scuola di mia figlia ha preso fin troppo seriamente le regole anti-Covid. Sono certa che la ques… - ugotruffelli : RT @AndreaOrlandosp: Anche oggi più di 800 morti, nonostante questo comincia la corsa della politica (tutta) a chi “ammorbidisce” di più le… -