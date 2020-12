Contagi, «l’incidenza dei casi oltre ogni limite» (Di domenica 13 dicembre 2020) Malgrado l’indice Rt di trasmissione del coronavirus sia «sotto l’1 in quasi tutte le regioni, tranne una», secondo il report presentato ieri dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro in conferenza stampa dalla cabina di regia, e nella maggior parte di esse il rischio sia classificato come «moderato», arrivando ad «alto» solo in quattro regioni, i dati pervenuti dal territorio parlano però di un rapporto positivi-tamponi salito al 10,1%, contro il 9,8% del giorno precedente. Con 196.439 test effettuati, infatti, i nuovi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 13 dicembre 2020) Malgrado l’indice Rt di trasmissione del coronavirus sia «sotto l’1 in quasi tutte le regioni, tranne una», secondo il report presentato ieri dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro in conferenza stampa dalla cabina di regia, e nella maggior parte di esse il rischio sia classificato come «moderato», arrivando ad «alto» solo in quattro regioni, i dati pervenuti dal territorio parlano però di un rapporto positivi-tamponi salito al 10,1%, contro il 9,8% del giorno precedente. Con 196.439 test effettuati, infatti, i nuovi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

salernonotizie : Iss: “L’incidenza dei contagi covid è 193 per 100mila abitanti, troppo alta” - EdoardoQuaquini : @Tuttosommatoio1 @AndreaGiuricin @silvia_sb_ Oltretutto la sciocchezza di tenere tutti qui ovvero in un paese dove… - MScacc : RT @Luisacatanese: Wired ha costruito un indicatore, mettendo in rapporto l’incidenza all’interno delle scuole con quella che si registra n… - antopillosio : RT @TgrRaiFVG: Altri 23 decessi in FVG, tra le vittime un medico di Aviano. I nuovi casi di contagio sono 843. L'incidenza del virus in FVG… - ZenatiDavide : L’Iss, rischio rialzo contagi. “Non allentare mobilità”. Veneto a rischio alto: L’incidenza ancora troppo elevata e… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi l’incidenza Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera