Contagi in calo ma 'effetti focolaio ancora in essere', a Noicattaro le scuole restano chiuse fino al 22 dicembre (Di sabato 12 dicembre 2020) Didattica in presenza sospesa ancora fino al 22 dicembre in tutte le scuole - comprese quelle dell'infanzia e asili nido - a Noicattaro. Ad annunciarlo il sindaco, Raimondo Innamorato, che, nell'... Leggi su baritoday (Di sabato 12 dicembre 2020) Didattica in presenza sospesaal 22in tutte le- comprese quelle dell'infanzia e asili nido - a. Ad annunciarlo il sindaco, Raimondo Innamorato, che, nell'...

ricpuglisi : Oltre a non aver fatto un minimo cenno al numero dei decessi, la cosa più grave nel discorso di @GiuseppeConteIT è… - BruxeLollo : RT @maxcalvi: È bastato riaprire lo shopping e i contagi sono ripartiti. Lo statistico Maruotti: ecco perché la seconda ondata non finirà p… - maxcalvi : È bastato riaprire lo shopping e i contagi sono ripartiti. Lo statistico Maruotti: ecco perché la seconda ondata no… - CioppaLeonardo : ,Covid: in Campania ancora in calo curva contagi - valescinyx : Io non capisco: RT sotto l’1, a Firenze chiude il reparto COVID con 22 posti letto per la minor pressione, i contag… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi calo Coronavirus, tamponi in calo: in una settimana 120mila in meno Il Sole 24 ORE Brusaferro: "La decrescita del virus è lenta. Impossibile allargare le regole sugli spostamenti"

"La situazione dell'epidemia è in decrescita, ma in decrescita lenta. In tutte le regioni c'è un calo dei contagi, alcune però sono in fase stabile o in lieve crescita. L'incidenza sui 14 giorni è ...

14-15 dicembre, Federazione Italiana Gestori impianti carburanti annuncia sciopero in Campania

A partire dalle 19 di lunedì 14 dicembre, fino alle 15 di mercoledì 16, la Federazione Italiana Gestori Impianti Carburanti della Campania, così come i colleghi degli impianti di rifornimento delle al ...

"La situazione dell'epidemia è in decrescita, ma in decrescita lenta. In tutte le regioni c'è un calo dei contagi, alcune però sono in fase stabile o in lieve crescita. L'incidenza sui 14 giorni è ...A partire dalle 19 di lunedì 14 dicembre, fino alle 15 di mercoledì 16, la Federazione Italiana Gestori Impianti Carburanti della Campania, così come i colleghi degli impianti di rifornimento delle al ...