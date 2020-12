Caso Gregoretti, Salvini tira fuori un video di Conte. "Governo condivise" (Di sabato 12 dicembre 2020) “Il video in cui il premier Giuseppe Conte parla del Governo e del ruolo dell’esecutivo nella decisione sugli sbarchi in Italia di migranti come idea condivisa è nella memoria difensiva già depositata agli atti del procedimento” .Lo ha detto l’avvocato Giulia Bongiorno difensore di Matteo Salvini prima di entrare in aula a Catania. E’ infatti in corso, nell’aula bunker del carcere Bicocca di Catania, la seconda udienza davanti al gup di Catania Nunzio Sarpietro, che deve decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per i ritardi nello sbarco da nave Gregoretti di 131 migranti ad Augusta il 31 luglio 2019. Sentiti gli ex ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli. Il premier Giuseppe Conte ha ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020) “Ilin cui il premier Giuseppeparla dele del ruolo dell’esecutivo nella decisione sugli sbarchi in Italia di migranti come idea condivisa è nella memoria difensiva già depositata agli atti del procedimento” .Lo ha detto l’avvocato Giulia Bongiorno difensore di Matteoprima di entrare in aula a Catania. E’ infatti in corso, nell’aula bunker del carcere Bicocca di Catania, la seconda udienza davanti al gup di Catania Nunzio Sarpietro, che deve decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell’ex ministro dell’Interno Matteoper i ritardi nello sbarco da navedi 131 migranti ad Augusta il 31 luglio 2019. Sentiti gli ex ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli. Il premier Giuseppeha ...

LegaSalvini : *SALVINI A CATANIA PER L’UDIENZA DEL CASO GREGORETTI* Fonti Lega Domani a Catania è in programma l’udienza prelim… - Adnkronos : Caso #Gregoretti, @matteosalvinimi domani in aula-bunker Catania - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SABATO 12 DICEMBRE MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A CATANIA PER AVER DIFESO L'ITALIA E GLI ITALIA… - DiplomaziaTW : RT @ilgiornale: La prova che inchioda Conte sul caso Gregoretti: 'C'è stato un coinvolgimento della presidenza, sempre avvenuto: prima i ri… - Luisella49 : RT @ilgiornale: La prova che inchioda Conte sul caso Gregoretti: 'C'è stato un coinvolgimento della presidenza, sempre avvenuto: prima i ri… -