Barbara D'Urso torna a recitare ed è pronta ad entrare in politica: "Me l'hanno chiesto e lo farò"

Barbara D'Urso e i suoi progetti futuri

Senza ombra di dubbio Barbara D'Urso e una delle stakanoviste della televisione italiana. Infatti dallo scorso settembre è impegnata su tre fronti: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D'Urso. La professionista napoletana è molto amata dal pubblico, ma al tempo stesso anche delle più discusse e criticate. Di recente, nel corso di un'intervista rilasciata al suo opinionista Giovanni Ciacci, al momento positivo al Covid-19, ha parlando dei suoi progetti futuri. Lady Cologno ha spiazzato tutti perché all'orizzonte potrebbe esserci un suo ruolo in politica. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato Carmelita.

La conduttrice napoletana scende in politica?

Intervistata da Giovanni Ciacci per il magazine Oggi, ...

