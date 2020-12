A Natale c’è poco da festeggiare. Un quarto degli italiani non comprerà regali (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic – A Natale quest’anno c’è poco da festeggiare. Lo sanno bene gli italiani, che infatti faranno pure meno regali del solito: oltre un quarto non li acquisterà. A rivelarlo è un’indagine di Confcommercio secondo cui “a causa dell’emergenza sanitaria, sarà praticamente impossibile il classico scambio sotto l’albero con parenti e amici“. E anche per chi si dedicherà agli acquisti, solo il 17,3% della tredicesima sarà destinato ai regali. Complice anche l’incertezza per il futuro, viste le restrizioni del governo giallofucsia e i danni causati all’economia. Un quarto degli italiani non farà regali a Natale Numeri alla mano, Confcommercio riporta che si riduce l’acquisto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic – Aquest’anno c’èda. Lo sanno bene gli, che infatti faranno pure menodel solito: oltre unnon li acquisterà. A rivelarlo è un’indagine di Confcommercio secondo cui “a causa dell’emergenza sanitaria, sarà praticamente impossibile il classico scambio sotto l’albero con parenti e amici“. E anche per chi si dedicherà agli acquisti, solo il 17,3% della tredicesima sarà destinato ai. Complice anche l’incertezza per il futuro, viste le restrizioni del governo giallofucsia e i danni causati all’economia. Unnon faràNumeri alla mano, Confcommercio riporta che si riduce l’acquisto ...

LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - CarloCalenda : A nessuno frega nulla. Poteva dire che ha avuto un colloquio con Babbo Natale e ti risponderebbero “eh ma c’è Salvi… - TizianaFerrario : Caro Babbo Natale ti chiedo di spiegare a questo signore diventato ministro esteri che c'è un problema con l'Egitto… - ritornoalfutur2 : Gli squadristi de @La7tv, #Giannini, #Travaglio e #Telese hanno fatto il processo a #Renzi in contumacia. C'era anc… - taljsca : RT @snowmalec: in che senso il 24 canale 5 vuole fare il concerto di natale il 24 è giovedì giovedì c'è harry potter cosa mi state dicendo -

Ultime Notizie dalla rete : Natale c’è Guida al regalo di Natale perfetto: tutto quello che devi sapere in anticipo Fortune Italia